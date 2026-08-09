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Mieszkania na sprzedaż w rejon elektreński, Litwa

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Elektreny
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8 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 4/4
BUDYNK NA PRZEWOŹNIKU GÓRY ELEKTRYCZNEJ - ŻYCIE NOWYCH ŻYWNOŚCI! KOLUMNY, STRATEGICZNY OLEP …
$104,617
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Mieszkanie 2 pokoi w Dębówka, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Dębówka, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/2
YELLOW 2 KAMBARY BYŁY NATURA W DZIEDZINIE BUDYNKU I BUDYNKU DOMOWEGO - MOŻLIWOŚCI K., SAW EL…
$69,497
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Mieszkanie 2 pokoi w Jewie, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jewie, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/2
SPRZEDAŻ ALE 2 K, LOW Lekki i przytulny apartament 2-pokojowy w Palanga - idealny wybór dla…
$74,995
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/4
www.sarkiniai en SPRZEDAŻ NOWYCH BUDYNKÓW W ELEKTRYCZNOŚCI Nowe apartamenty na sprzedaż w p…
$115,351
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Mieszkanie 3 pokoi w Kareivonys, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kareivonys, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/2
Skanowanie spacji i dystyngowanie Puker 3 Cables z typu, ELEKTRYCZNOŚĆ SAV! Przestronny apa…
$69,558
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Mieszkanie 3 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3/9
W cichym i pięknym miejscu w Elektrėnai, Friendship Street 11, nowo umeblowane trzypokojowe …
$163,730
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Mieszkanie 3 pokoi w Jewie, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jewie, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/4
Ale dwie wojny i tambers - zlokalizowane monitoring! _ _ _ _ _ _ _ Mokyklos g. 20: 124m; 71,…
$119,408
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Mieszkanie 2 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/2
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Apartament ma 61.90 m kw / m TeRASA na dachu, tego…
$217,254
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Parametry nieruchomości w rejon elektreński, Litwa

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