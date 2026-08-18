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Domy na sprzedaż w rejon olicki, Litwa

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11 obiektów total found
Dom w Gieczełówka, Litwa
Dom
Gieczełówka, Litwa
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Poczucie prywatności, czarujący pokój, harmonia z niezwykle piękną naturą, panoramiczne wido…
$64,921
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Dom w Mikłusiany, Litwa
Dom
Mikłusiany, Litwa
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny i funkcjonalny dom na sprzeda ¿w Miklusėnai, Alytaus r., Jurginų g. Szukasz przes…
$201,134
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Dom w Kończany, Litwa
Dom
Kończany, Litwa
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda ¿w Kančėnai, Alytaus r. - kombinacja pokoju i komfortu Przestronny, 192,26 m …
$129,258
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom w Uliszki, Litwa
Dom
Uliszki, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo jest sprzedawane w Ulykiai km. W promieniach Alytusa. -Homestead otoczony przez…
$69,833
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Dom w Ażolin (Dębowy Róg), Litwa
Dom
Ażolin (Dębowy Róg), Litwa
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 1
SLAYOUT ON BAMBEN UPON THE CARRIAGE, OIL Price, ALYTE OBSZAR - O oliwie Oaks - wieś w gmin…
$30,358
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Dom w Radziuny, Litwa
Dom
Radziuny, Litwa
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 1
25 res działki na sprzedaż w strategicznym dogodnym miejscu - Žausnieiskes wsi, zaledwie kil…
$33,620
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TekceTekce
Dom w Gieczełówka, Litwa
Dom
Gieczełówka, Litwa
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Gospodarstwo o wyjątkowym potencjale i cudownym środowisku jest sprzedawane w schronisku prz…
$49,543
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Dom w Poniatowce, Litwa
Dom
Poniatowce, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
PROJEKT INWESTYCYJNY Z TWOGRUDZIEŃ 47 a parcel- 124Project- 124; Elektro- 124; duży potencj…
$44,054
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Dom w Dusielniki, Litwa
Dom
Dusielniki, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Nadzwyczajne gospodarstwo nad jeziorem Obelija na sprzedaż - twoja kojąca oaza wokół natury …
$341,994
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Dom w Soboliszkany, Litwa
Dom
Soboliszkany, Litwa
Powierzchnia 296 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłał SPREADS, jeden dom z własną Południem. To specjalny projekt mający na celu stworzeni…
$227,710
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Dom w Daugi, Litwa
Dom
Daugi, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
UNIQUE OPPORTTION - ALYTAUS R. SAV., SAVS MIESELE, SEENT AUTATIC MEDICAL HOUSEHOLD WITH LIQU…
$87,393
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Parametry nieruchomości w rejon olicki, Litwa

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