Nieruchomości komercyjne Brivibas 68

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W pełni odnowiony projekt mieszkalny w samym sercu Rygi - w budynku secesyjnym przy ulicy Brīvības. Jest to rodzaj adresu, gdzie historyczny charakter został starannie zachowany i odnowiony, podczas gdy sam budynek przeszedł pełną rekonstrukcję z uaktualnionych narzędzi i systemów elektrycznych, wraz z odświeżoną elewacji i klatek schodowych.
Najważniejsze elementy projektu, które docenisz z dnia na dzień:
Bezpieczny, dobrze utrzymany wewnętrzny dziedziniec i kontrolowany dostęp do budynku (kod / brama).
Zachowane funkcje historyczne połączone z nowoczesnymi wykończeniami i praktycznymi układami wewnątrz apartamentów.
Drewniane okna z potrójnym szkłem dla zauważalnie lepszej izolacji dźwięku w centrum miasta.
Certyfikowane drzwi wejściowe klasy ogniowej (EI- 30).
Przyjemna wysokość sufitu i klasyczny "przedwojenny budynek" czuć, bez poświęcania nowoczesnego komfortu.
Kilka apartamentów jest dostępnych w tym samym budynku, o różnych rozmiarach i koncepcjach wnętrz - od kompaktowych układów do bardziej przestronnych opcji. Doskonały wybór dla centralnego życia lub jako solidnej nieruchomości inwestycyjnej z dużym zapotrzebowaniem na wynajem.
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Charakterystyka obiektu
Parametry obiektu
Rok realizacji
2026
Lokalizacja na mapie
Ryga, Łotwa
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