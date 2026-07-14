Nieruchomości komercyjne Brivibas 68

W pełni odnowiony projekt mieszkalny w samym sercu Rygi - w budynku secesyjnym przy ulicy Brīvības. Jest to rodzaj adresu, gdzie historyczny charakter został starannie zachowany i odnowiony, podczas gdy sam budynek przeszedł pełną rekonstrukcję z uaktualnionych narzędzi i systemów elektrycznych, wraz z odświeżoną elewacji i klatek schodowych. Najważniejsze elementy projektu, które docenisz z dnia na dzień: Bezpieczny, dobrze utrzymany wewnętrzny dziedziniec i kontrolowany dostęp do budynku (kod / brama). Zachowane funkcje historyczne połączone z nowoczesnymi wykończeniami i praktycznymi układami wewnątrz apartamentów. Drewniane okna z potrójnym szkłem dla zauważalnie lepszej izolacji dźwięku w centrum miasta. Certyfikowane drzwi wejściowe klasy ogniowej (EI- 30). Przyjemna wysokość sufitu i klasyczny "przedwojenny budynek" czuć, bez poświęcania nowoczesnego komfortu. Kilka apartamentów jest dostępnych w tym samym budynku, o różnych rozmiarach i koncepcjach wnętrz - od kompaktowych układów do bardziej przestronnych opcji. Doskonały wybór dla centralnego życia lub jako solidnej nieruchomości inwestycyjnej z dużym zapotrzebowaniem na wynajem. Skontaktuj się, a wyślę listę dostępności i zorganizuję oglądanie.