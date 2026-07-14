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Nieruchomości komercyjne Brivibas 68

Ryga, Łotwa
od
$88,945
;
16
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ID: 35108
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1553
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 9.04.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga
  • Adres
    Brivibas iela, 68

O kompleksie

Przeniesienie
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W pełni odnowiony projekt mieszkalny w samym sercu Rygi - w budynku secesyjnym przy ulicy Brīvības. Jest to rodzaj adresu, gdzie historyczny charakter został starannie zachowany i odnowiony, podczas gdy sam budynek przeszedł pełną rekonstrukcję z uaktualnionych narzędzi i systemów elektrycznych, wraz z odświeżoną elewacji i klatek schodowych. Najważniejsze elementy projektu, które docenisz z dnia na dzień: Bezpieczny, dobrze utrzymany wewnętrzny dziedziniec i kontrolowany dostęp do budynku (kod / brama). Zachowane funkcje historyczne połączone z nowoczesnymi wykończeniami i praktycznymi układami wewnątrz apartamentów. Drewniane okna z potrójnym szkłem dla zauważalnie lepszej izolacji dźwięku w centrum miasta. Certyfikowane drzwi wejściowe klasy ogniowej (EI- 30). Przyjemna wysokość sufitu i klasyczny "przedwojenny budynek" czuć, bez poświęcania nowoczesnego komfortu. Kilka apartamentów jest dostępnych w tym samym budynku, o różnych rozmiarach i koncepcjach wnętrz - od kompaktowych układów do bardziej przestronnych opcji. Doskonały wybór dla centralnego życia lub jako solidnej nieruchomości inwestycyjnej z dużym zapotrzebowaniem na wynajem. Skontaktuj się, a wyślę listę dostępności i zorganizuję oglądanie.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
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Nieruchomości komercyjne Brivibas 68
Ryga, Łotwa
od
$88,945
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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