Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Venezia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Venezia, Włochy

;
Wenecja
6
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Jesolo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Jesolo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
IT- 080618. Kompleks na pierwszej linii z osobistą plażą w JesoloApartament na sprzeda? w 24…
$715,042
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Penthouse w Lido di Jesolo, Włochy
Penthouse
Lido di Jesolo, Włochy
Powierzchnia 168 m²
Piętro 8
Ten wyjątkowy penthouse położony na uprzywilejowanych 8 i 9 piętrach łączy nowoczesną archit…
$2,27M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pellestrina, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Pellestrina, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
The project involved the conservative restoration of the ancient Monastery of the Apparition…
$262,767
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 5 pokojów w Pellestrina, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Pellestrina, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
The project involved the conservative restoration of the ancient Monastery of the Apparition…
$476,265
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pellestrina, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Pellestrina, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Projekt obejmował konserwatywną renowację starożytnego klasztoru Objawienia, budynku o wielk…
$372,253
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pellestrina, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Pellestrina, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
The project involved the conservative restoration of the ancient Monastery of the Apparition…
$233,862
Zostaw prośbę
Mieszkanie 23 pokoi w Wenecja, Włochy
Mieszkanie 23 pokoi
Wenecja, Włochy
Sypialnie 23
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 1 160 m²
Na wyspie Murano, obok Campo San Bernardo, znajduje się elegancki hotel zbudowany na terenie…
$3,83M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Pellestrina, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Pellestrina, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Klasztor Objawienia, budynek o wielkim znaczeniu historycznym dla wyspy i samej Wenecji. Bud…
$433,565
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Venezia.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Venezia, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się