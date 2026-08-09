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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Petah Tikva Subdistrict, Izrael

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Raanana
20
Raanana
69
Givat Shmuel
26
119 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Rosh HaAyin, Izrael
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Mieszkanie 4 pokoi
Rosh HaAyin, Izrael
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
🏡 Sprzedaż w dzielnicy Rosh HaAin 124; Psagot AfekOferujemy na sprzedaż zmodernizowane 4-pok…
$750,000
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Agencja
Isrealty
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Bliźniak 5 pokojów w Raanana, Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 158 m²
Krótkoterminowe wynajem - Ra 'anana - Specjalne wakacje Tichri??? Dostępny od jednego tygod…
$1,665
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Willa 5 pokojów w Raanana, Izrael
Willa 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
Ładny apartament z 5 pokojami. Z tarasem na południe. w pobliżu college 'u i lycee Ostrovsky…
$1,29M
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TekceTekce
Willa 6 pokojów w Raanana, Izrael
Willa 6 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 208 m²
Numer referencyjny: RN 105 Okręg: Akiva, bardzo dobra lokalizacja, blisko wszystkich udogod…
$2,26M
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 96 m²
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$1,25M
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Mieszkanie 2 pokoi w Givat Shmuel, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu T…
$857,142
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 99 m²
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$1,23M
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Mieszkanie 5 pokojów w Raanana, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Piękne mieszkanie w centrum Raanana. Bar Ilan Street. Idealnie umieszczone. Blisko wszystkic…
$1,19M
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 93 m²
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$1,26M
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Mieszkanie 6 pokojów w Raanana, Izrael
Mieszkanie 6 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 156 m²
RAANANA - dystrykt Neve Zemer, PROJEKT WYSOKIEJ JAKOŚCI Nowy projekt w jednym z najbardzie…
$1,69M
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Mieszkanie 3 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mordecai Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy pro…
$995,670
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Mieszkanie 4 pokoi w Givat Shmuel, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 93 m²
Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy proje…
$1,24M
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Mieszkanie 3 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$1,29M
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Penthouse 6 pokojów w Raanana, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 190 m²
bardzo ładny 6 pokój Penthouse. (273 m2 armona) Sam na podłodze. Bardzo zaangażowana. Pokój …
$2,55M
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mordecai Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy pro…
$1,16M
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Mieszkanie 5 pokojów w Raanana, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 165 m²
centrum Raanana. Dwupoziomowe mieszkanie na trzecim i górnym piętrze. Salon Immense. Nietypo…
$1,86M
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Willa 8 pokojów w Raanana, Izrael
Willa 8 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 8
Powierzchnia 440 m²
✨ Luksusowy dom z basenem - East Raanana ✨W jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Raan…
$5,96M
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 122 m²
Nowe 4 pokoje z rzadkimi tomami - Borohov Street, Raanana Apartament, który wyróżnia się ty…
$1,13M
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Penthouse 5 pokojów w Raanana, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mordecai Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy pro…
$1,62M
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Mieszkanie 5 pokojów w Givat Shmuel, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 123 m²
Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy proje…
$1,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Givat Shmuel, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy proje…
$1,11M
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Mieszkanie 5 pokojów w Givat Shmuel, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 123 m²
Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy proje…
$1,46M
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 94 m²
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mordecai Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy pro…
$1,20M
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Mieszkanie 5 pokojów w Raanana, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 133 m²
RAANANA - dystrykt Neve Zemer, PROJEKT WYSOKIEJ JAKOŚCI Nowy projekt w jednym z najbardzie…
$1,42M
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Mieszkanie 3 pokoi w Givat Shmuel, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu T…
$1,21M
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
W samym sercu centrum Raanana, 2 minuty spacerem od wszystkich sklepów i udogodnień. Bardzo …
$1,16M
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Mieszkanie 3 pokoi w Givat Shmuel, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
Numer referencyjny: GS 101 Okręg: Guivat shmuuel Projekt 9 budynków od 17 do 23 pięter * 3 …
$970,695
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 118 m²
Ładny 4-pokojowy ogród z dużą sypialnią i ogrodem. 2 łazienki, Kuchnia, mama i standardowy p…
$1,32M
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 119 m²
Piękny apartament o powierzchni 118 m2 i 9 m2 taras. parking. orientacje Południe / Zachód b…
$980,673
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Apartament 4 pokoje dobrze agencja. taras o powierzchni 14 m2 parking. Ulica Shwartz. Zamkną…
$926,691
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Typy nieruchomości w Petah Tikva Subdistrict.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Petah Tikva Subdistrict, Izrael

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