  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,08M
;
3
Zostawić wniosek
ID: 38291
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Clay, 6

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament na sprzedaż wyłącznie przy 3, rue Clay Zezwolenia na budowę w toku! 49 000 €/ m2 Obecnie 93 m2, to mieszkanie zostanie rozszerzone do 122 m2 i będzie zawierać taras słoneczny 13 m2 ☀️Projekt Białe Miasto Obecnie na drugim piętrze, zostanie on rozszerzony na trzecim piętrze Fasada Parkowanie i składowanie wliczone

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerozolima, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem holyland beit vagan
Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima
Kadima, Izrael
od
$2,07M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,39M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,08M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement luxueux vue sur la mer a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement luxueux vue sur la mer a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Ashdod, Izrael
od
$1,21M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Nowy w sprzedaży wyłącznie 35 Shalom Aleichem Street Cicha i centralna ulica, blisko morza. Unikalna i wyjątkowa nieruchomość jest oferowana: 5-pokojowe mieszkanie 114 m2 na 2 poziomach (2 i 3 piętro) z luksusowym tarasem słonecznym 11 m2. Winda obsługująca oba poziomy! Na pierwszym poziomi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces avec vue
Aszkelon, Izrael
od
$455,920
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się