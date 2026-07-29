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Dzielnica mieszkaniowa Eilat appartement 3 pieces avec terrasse vue mer etage eleve tres lumineux proche plage

Eilat, Izrael
od
$508,400
;
10
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ID: 39626
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasto
    Eilat
  • Adres
    Shoham

O kompleksie

Przeniesienie
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Na sprzedaż w EILAT - 3-pokojowe mieszkanie z dużym tarasem i otwartym widokiem. Kuchnia + pokój dzienny, sypialnia z łazienką i pokój dziecięcy / gościnny. Mieszkanie niezwykle dobrze słoneczne i bardzo jasne. Elektryczne okiennice, płytki podłogowe. Idealny do wypożyczania foot- to- earth lub year- runda lub krótkoterminowy. 2 kroki od morza i chodzić. Ciekawe, wstrzymaj się.

Lokalizacja na mapie

Eilat, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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