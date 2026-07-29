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Dzielnica mieszkaniowa Calme au centre bon emplacement bonne occasion dans rue calme endroit calme etage haut avec vue vue sur la mer a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux bonne affaire bonnes orientations entierement meuble grand jardin projet de qualite

Aszkelon, Izrael
od
$1,71M
;
6
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ID: 39625
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Geva

O kompleksie

Przeniesienie
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WILLA DO SPRZEDAŻY Z BEAUTIFUL JACUZZI PISTINE SEA Z 5 CZĘŚCI Z BEAUTIFUL SPACE SALON Z WIĘCEJ 4 MAŁYCH APARTAMENTÓW (2p i Studios) wynajętych z dobrym wskaźnikiem czynszu - z niezależnym wejściem, idealny do inwestycji lub dla stóp na lądzie; blisko miasta i morza spokojnej okolicy i sklepów w pobliżu; z ciekawością wstrzymać

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Aszkelon, Izrael
od
$1,71M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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