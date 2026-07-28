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Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse a deux pas de kikar hamedina

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,38M
;
11
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ID: 39605
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Moshe Sharett, 24

O kompleksie

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Do sprzedaży wyłącznej W nowej północnej dzielnicy, w pobliżu Kikar Hamedina Przy ul. Moshe 24 W zachodniej i najbardziej popularnej części ulicy Luksusowy projekt butikowy Na czwartym piętrze, na ulicy fasada Apartament o powierzchni 160 m2 + 26 m2 Balkony: 18m2 z przodu i 8m2 z tyłu Tylko 2 apartamenty na parter, usługi wysokiej jakości 5 pokoi, sypialnia z garderobą i balkonem 3 WC, 2 prysznice Standardowy parking prywatny w Tabu

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Tel-Awiw, Izrael
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Tel-Awiw, Izrael
od
$3,38M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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