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Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de tel aviv vue imprenable

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,00M
;
10
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ID: 38372
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff, 84

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w centrum Tel- Aviv! Idealnie położony w samym sercu Tel- Awiwu, w centrum Dizengoff, w pobliżu wszystkich atrakcji kulturalnych (Habima, Heichal Hatarbut, Suk HaCarmel, Kikar Rabin i wiele innych), z bezpośrednim dostępem do transportu publicznego i zaledwie 10 minut spacerem od morza. - Lobby z strażnikiem 24 / 7 - 19 piętro z 6 windami - 2 kawałki - 50 m2 + 3 m2 balkon - Niesamowity widok - Balkon serwisowy - Narażenie na wschód / południe - Bardzo jasne i przestronne - Miklat w budynku. Cena: 3,120.000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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