Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de tel aviv vue imprenable

Apartament na sprzedaż w centrum Tel- Aviv! Idealnie położony w samym sercu Tel- Awiwu, w centrum Dizengoff, w pobliżu wszystkich atrakcji kulturalnych (Habima, Heichal Hatarbut, Suk HaCarmel, Kikar Rabin i wiele innych), z bezpośrednim dostępem do transportu publicznego i zaledwie 10 minut spacerem od morza. - Lobby z strażnikiem 24 / 7 - 19 piętro z 6 windami - 2 kawałki - 50 m2 + 3 m2 balkon - Niesamowity widok - Balkon serwisowy - Narażenie na wschód / południe - Bardzo jasne i przestronne - Miklat w budynku. Cena: 3,120.000