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Dzielnica mieszkaniowa Har homa vue degagee

Jerusalem, Izrael
od
$1,20M
;
11
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ID: 38386
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Arieh Vershvaski, 5

O kompleksie

Przeniesienie
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Mieszkanie na sprzedaż w Jerozolimie, w dzielnicy Har Homa. Ostatni budynek. Dobrze urządzone mieszkanie z otwartym widokiem. Trzecie piętro z windą. Pięć kawałków. Dwie łazienki. 110m2 + 15 m2 taras. 2 miejsca parkingowe. 3 wystawy. Cena: 3 650 000 sh.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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