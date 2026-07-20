  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ashdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Villa avec piscine

Dzielnica mieszkaniowa Villa avec piscine

Ashdod, Izrael
od
$2,66M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 38791
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Dov Gur, 13

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,39M
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de tel aviv vue imprenable
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose A vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence clair dans rue calme luxueux projet de qualite renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$918,400
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Villa avec piscine
Ashdod, Izrael
od
$2,66M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Le quartier le plus anime et central de la ville
Dzielnica mieszkaniowa Le quartier le plus anime et central de la ville
Dzielnica mieszkaniowa Le quartier le plus anime et central de la ville
Dzielnica mieszkaniowa Le quartier le plus anime et central de la ville
Dzielnica mieszkaniowa Le quartier le plus anime et central de la ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Le quartier le plus anime et central de la ville
Dzielnica mieszkaniowa Le quartier le plus anime et central de la ville
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,31M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w najbardziej tętniącej życiem i centrum miasta, w pobliżu przyszłej tramwaju, Nahalat Binyamin, Rothschild, Shuk Hacarmel i kilka kroków od morza. Tajny budynek do remontu. Trzecie piętro z windą. Trzy pokoje. 55m2 + 16m2 tarasy. Mamad, po stronie sądu. S…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,59M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,31M
W popularnej dzielnicy Rothschild, zaledwie rzut kamieniem od Rothschild Boulevard, odkryć ten wyjątkowy apartament położony w budynku Bauhaus. Ta rzadka nieruchomość łączy w sobie urok historyczny i nowoczesność. Charakterystyka apartamentu: • 3 przestronne pokoje, 70 m2 z mamadem • 2 słone…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się