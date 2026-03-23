Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux givat shaoul

Nowy na rynku na sprzedaż w dzielnicy Givat Shaoul przy wejściu do Jerozolimy przez autostradę 16, u podnóża przyszłej zielonej linii tramwajowej planowane na początku 2026, w projekcie nowoczesnych biur Tower of Eagles, znany również jako Migdal HaTaguid. 9-piętrowa wieża (z 8- piętrowym dodatkiem w trakcie) z wystawną halą wejściową, strażnikiem i podziemnym parkingiem dostępne do wynajęcia. Na 7. piętrze, nowa przestrzeń biurowa i po pracy, wyposażona w centralną klimatyzację i elektryczność. Powierzchnia całkowita 162m2 z aneksem kuchennym. Możliwość uzyskania na tym samym płaskowyżu dwóch innych biur, aby osiągnąć łączną powierzchnię 551m2 brutto. Widok z przodu gór Jerozolimy. Opłaty są 17,5 NIS za m2 miesięcznie, cena jest 18,000 szekli za m2 do uzgodnienia przed VAT. Natychmiastowe wejście.