Dzielnica mieszkaniowa A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera

Francuski departament RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie 4-pokojowe mieszkanie, świeże dostarczone przez znanego promotora Aura!
Charakterystyka:
✅ Nowy apartament o 4 pokojach o powierzchni około 100 m2,
✅ Piękny mirpeset o powierzchni około 12 m2,
✅ Jasny salon,
✅ Apartament z łazienką,
✅ 2 dodatkowe sypialnie w tym mamad,
✅ Druga łazienka,
✅ Miejsce do prania,
✅ Na ósmym piętrze,
✅ Szabat winda,
✅ Parkowanie pod ziemią!
Budynek z pięknym lobby, wejście zabezpieczone przez digicode, plac zabaw u podnóża rezydencji, nadchodząca galeria handlowa.
W przyjemnej okolicy blisko piekarni, szkółek, sklepów i autobusów, społeczności.
Blisko osi autostrady 2 i 4 oraz około 10 minut od dworca kolejowego.
Natychmiastowa dostępność.
Czynsz: 5,800 NIS miesięcznie!
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: RE / MAX Hadera, Ra 'hel Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Hadera, Izrael
