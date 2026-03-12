  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34936
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    David Bloch, 22

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$846,450
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Ashdod, Izrael
od
$674,025
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Izrael
od
$16,46M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
W samym sercu Kiryat Moché, ciche i centralne, w budynku z windą, 4.5 pokojowe mieszkanie w tym bezpieczny pokój, apartament, balkon Soucca z wspaniałym widokiem, potrójne narażenie, jasny, renowacja wysokiej pozycji najlepszych smaków (francuskich sprzedawców). Szafy zintegrowane w każdym p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,36M
5 pokoi nowy apartament o powierzchni 133m2 z tarasem 22m2 dostępny na 14- 15 i 18 piętrze w Kiriat Yovel Jerozolima Blisko tramwajów i sklepów Widok stopnia Parking i piwnica wliczone Wpis natychmiastowy Cena od 4.350.00.000sh z wyłączeniem naszych opłat agencyjnych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
JEDNOLITY APARTAMENT JARDINA Z PISKINĄ I PARKINĄ • 3 sztuki • 2 sypialnie • 1 garderoba • 1 łazienka, 1 toaleta • W pełni umeblowane • 90 m2 + 100 m2 • Prywatny ogród z basenem • Parking prywatny Miejsce Habima / Boulevard Rothschild Cena: 9,500,000 IL Skontaktuj się z nami, aby uzyskać w…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się