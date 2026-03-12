Dzielnica mieszkaniowa Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Mały budynek z zaledwie 6 mieszkańców, winda i prywatny parking.
Apartament 4 pokoje - 100 m2 z tarasem 56 m2 i prywatny ogród 96 m2 zarejestrowany w katastrze (Tabou).
3 orientacje, duży jasny salon z dużą kuchnią, 3 toalety, pokój Mamad, apartament z prysznicem, klimatyzacja.
?? 2 miejsca parkingowe
Ponadto w apartamencie znajduje się niezależna jednostka o powierzchni około 35 m2 (2.5 pokoi) z prysznicem i kuchnią.
Bezpośredni dostęp z ogrodu do jednostki.
⚠️ Apartament do renowacji w części
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.