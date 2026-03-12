  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
;
5
ID: 34928
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Bait VeGan, 42

O kompleksie

Mały budynek z zaledwie 6 mieszkańców, winda i prywatny parking. Apartament 4 pokoje - 100 m2 z tarasem 56 m2 i prywatny ogród 96 m2 zarejestrowany w katastrze (Tabou). 3 orientacje, duży jasny salon z dużą kuchnią, 3 toalety, pokój Mamad, apartament z prysznicem, klimatyzacja. ?? 2 miejsca parkingowe Ponadto w apartamencie znajduje się niezależna jednostka o powierzchni około 35 m2 (2.5 pokoi) z prysznicem i kuchnią. Bezpośredni dostęp z ogrodu do jednostki. ⚠️ Apartament do renowacji w części

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,39M
A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,95M
Tres bien entretenu avec cave
Aszkelon, Izrael
od
$561,165
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Appartement a vendre a arnona jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Nowe mieszkanie w dzielnicy Arnona 3 sztuki 80 m2 Balkon 6 m2 Przechowywanie i parkowanie Zabezpieczony pokój (Mamad) Apartament rodzicielski Łazienka i toaleta Winda Widok panoramiczny
Bonne occasion clair endroit calme
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Jerozolima, Izrael
od
$1,13M
Wyjątkowość - jasne i przestronne mieszkanie! Baron Hirsch, Kiryat Mosze, Jerozolima ✨ Dziewięć, dziewięć, dziewięć! ✨Na sprzedaż: piękny apartament 5-pokojowy, po rozszerzeniu TAMA 38. Powierzchnia: 93 m2 brutto + taras Sukkah Jasny apartament z 3 wystawami Przestronne i dobrze ułożone…
Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Ashdod, Izrael
od
$752,400
Położony na "Moshe Dayan" z widokiem na park "Ashdod Yam" i morze, mieszkanie szczególnie przestronne i jasne. Bardzo poszukiwany po lokalizacji, rzadki produkt, ma 2 kroki od wszystkich: Miasto, Marina, morze, sklepy, środki transportu
