Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a hadera

Nowy program w Haderze: strategiczna lokalizacja między Tel Awiwem a Haifą.
Szukasz nowego projektu hadera
Nowy i wyjątkowy adres w sercu miasta
Mordecée Khayat zaprasza do odkrycia tego wspaniałego, nowego projektu mieszkaniowego znajdującego się w centrum miasta.
Trzy nowoczesne budynki z wyrafinowanym wzornictwem architektonicznym wzniosą się nad tętniącą życiem galerię handlową, witając prestiżowe znaki.
Ciesz się komfortem cichej ulicy, będąc w centrum udogodnień:
• Hadera stacji kolejowej w pobliżu, do bezpośredniego dostępu do Tel Awiwu i Hajfy
• Sieć autobusowa łatwo łączy cały Izrael
• Blisko centrum handlowego Canyon Mall Hof Halam ze swoimi sklepami, kawiarniami i restauracjami
• Tylko 10 minut od plaży
• 30 minut od Tel Awiwu i 30 minut od Hajfy samochodem
Charakterystyka projektu
• Podwójne lobby wysokości, luksusowo urządzone przez architekta wnętrz
• Trzy windy w tym chabbatic
• Otwarty widok z pierwszych pięter
• Gwarancja bankowa: Mizrahi Tefahot
• Początek pracy: Wrzesień 2025
• Oczekiwana dostawa: maj 2030
• Możliwość finansowania 20% w momencie podpisania, 80% w przypadku dostawy kluczy - bez warunkowej indeksacji
• Usługi high-end
Charakterystyka apartamentów
• Nowoczesne płytki 80x80 we wszystkich pokojach
• Centralne przygotowanie klimatyzacji
• Projektowanie mebli łazienkowych
• Zawór mieszalnika high-end
• Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne
• Dostosowalna kuchnia
• Magazyny elektryczne w całym mieszkaniu
Dostępne typy:
• 2 pokoje: 55 m2 + 10 m2 taras
• 3 pokoje: 75 m2 + 12 m2 taras
• 4 pokoje: 105 m2 + 10 m2 taras
• 5 pokoi: 123 m2 + tarasy o powierzchni 10 m2 + 6 m2
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
