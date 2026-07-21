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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera

Hadera, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
8
ID: 35142
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

BZH Nowy z wyjątkiem RE / MAX Hadera! Na sprzedaż, piękny 4-pokojowy apartament jako nowy w samym sercu centrum miasta Hadera! - High- end apartament 4 pokoje, około 100 m2, - Balkon o powierzchni około 12 m2 z pięknym otwartym widokiem na miasto i widokiem na morze! - Na 7 piętrze na 9, - Duży salon dobrze urządzony z prawdziwą otwartą przestrzenią, - Doskonała nowoczesna ulepszona kuchnia z dużą ilością przechowywania, - Piękny apartament z łazienką i WC, - 2 dodatkowe sypialnie, w tym bezpieczny pokój, - Klimatyzacja, system automatyki domowej, - Bez przylegających ścian - ciche i intymne, - 2 windy, w tym jeden z Szabatu, - Super budynek, znany promotor, z pięknym lobby, - Parkowanie pod ziemią. Doskonała lokalizacja w centrum - banki, społeczności, sklepy i transport dostępny na piechotę! Kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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