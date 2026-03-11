Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem mamilla

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w Jerozolimie - nad aleją Mamilla, zaledwie 10 minut spacerem od ściany Lamentation - wyjątkowy, przestronny i jasny apartament jest dostępny na sprzedaż. Położony na drugim piętrze (4 piętrze w rzeczywistości), jest gotowy do natychmiastowego wprowadzenia.
Szczegóły własności:
127 m2 brutto
3 duże kawałki
2 pełne łazienki
Drugie piętro
Winda
Parking prywatny
W pełni umeblowane
Wysoka kuchnia marki Bulthaup
Podłogi marmurowe
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
