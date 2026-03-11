  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem mamilla

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem mamilla

Jerozolima, Izrael
od
$2,79M
;
10
ID: 34921
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Mamilla

O kompleksie

W jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w Jerozolimie - nad aleją Mamilla, zaledwie 10 minut spacerem od ściany Lamentation - wyjątkowy, przestronny i jasny apartament jest dostępny na sprzedaż. Położony na drugim piętrze (4 piętrze w rzeczywistości), jest gotowy do natychmiastowego wprowadzenia. Szczegóły własności: 127 m2 brutto 3 duże kawałki 2 pełne łazienki Drugie piętro Winda Parking prywatny W pełni umeblowane Wysoka kuchnia marki Bulthaup Podłogi marmurowe

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
