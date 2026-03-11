Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W dzielnicy mieszkalnej Ramat Gan Exchange
Wyjątkowy luksusowy apartament
29 i ostatnie piętro
200 m2 powierzchnia mieszkalna + 100 m2 taras
W pełni wyposażone i już umeblowane wysokiej pozycji
2 miejsca parkingowe + piwnica
Apartamenty w budynku zostały sprzedane średnio na 42,600 NIS / m2 (tabela sprzedaży dostępne). Drugi apartament w Tower 1 został sprzedany 13,5 miliona NIS. Oferujemy ten wyjątkowy apartament w cenie 39 200 NIS za m2 lub 9 800 000 NIS
Niewiarygodna oferta płatnicza:
Pierwsza płatność w wysokości 6 milionów na podpis i reszta w ciągu 3 lat, z przekazaniem kluczy z pierwszej płatności.
Oznacza to, że można już otrzymać czynsz (szacowany od 25 do 30 000 NIS / miesiąc), a nawet sprzedać go w ciągu pierwszych 3 lat
Podatek od nabycia turysty: 8%
Lokalizacja na mapie
Ramat Gan, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
