  4. Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles

Ramat Gan, Izrael
od
$3,10M
;
ID: 34920
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan
  • Adres
    Truman, 19

O kompleksie

Przeniesienie
W dzielnicy mieszkalnej Ramat Gan Exchange Wyjątkowy luksusowy apartament 29 i ostatnie piętro 200 m2 powierzchnia mieszkalna + 100 m2 taras W pełni wyposażone i już umeblowane wysokiej pozycji 2 miejsca parkingowe + piwnica Apartamenty w budynku zostały sprzedane średnio na 42,600 NIS / m2 (tabela sprzedaży dostępne). Drugi apartament w Tower 1 został sprzedany 13,5 miliona NIS. Oferujemy ten wyjątkowy apartament w cenie 39 200 NIS za m2 lub 9 800 000 NIS Niewiarygodna oferta płatnicza: Pierwsza płatność w wysokości 6 milionów na podpis i reszta w ciągu 3 lat, z przekazaniem kluczy z pierwszej płatności. Oznacza to, że można już otrzymać czynsz (szacowany od 25 do 30 000 NIS / miesiąc), a nawet sprzedać go w ciągu pierwszych 3 lat Podatek od nabycia turysty: 8%

Lokalizacja na mapie

Ramat Gan, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
