Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles

W dzielnicy mieszkalnej Ramat Gan Exchange Wyjątkowy luksusowy apartament 29 i ostatnie piętro 200 m2 powierzchnia mieszkalna + 100 m2 taras W pełni wyposażone i już umeblowane wysokiej pozycji 2 miejsca parkingowe + piwnica Apartamenty w budynku zostały sprzedane średnio na 42,600 NIS / m2 (tabela sprzedaży dostępne). Drugi apartament w Tower 1 został sprzedany 13,5 miliona NIS. Oferujemy ten wyjątkowy apartament w cenie 39 200 NIS za m2 lub 9 800 000 NIS Niewiarygodna oferta płatnicza: Pierwsza płatność w wysokości 6 milionów na podpis i reszta w ciągu 3 lat, z przekazaniem kluczy z pierwszej płatności. Oznacza to, że można już otrzymać czynsz (szacowany od 25 do 30 000 NIS / miesiąc), a nawet sprzedać go w ciągu pierwszych 3 lat Podatek od nabycia turysty: 8%