Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Na sprzedaż - Nowy apartament trzypokojowy z balkonem i parkingiem
W nowym budynku właśnie dostarczonym (miesiąc temu), odkryj tę wspaniałą 3-pokojową fasadę, znajdującą się na 2 piętrze, oferując nowoczesne usługi i optymalny komfort.
O powierzchni 80 m2, wraz z balkonem 11 m2, apartament jest kąpany w świetle dzięki ekspozycji na południe. Tomy są harmonijne i doskonale urządzone, idealne do przyjemnego codziennego życia.
Obejmuje ono:
Jasny salon otwarty na balkon
Dwie sypialnie, w tym bezpieczny pokój (Mamad)
Duża łazienka wyposażona w wannę
Nowoczesne i czyste wykończenia
Prywatny parking w piwnicy
Nieruchomość pod klucz, rzadka na rynku, idealna do głównego zamieszkania lub wysokiej jakości inwestycji.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.