Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Na sprzedaż - Nowy apartament trzypokojowy z balkonem i parkingiem W nowym budynku właśnie dostarczonym (miesiąc temu), odkryj tę wspaniałą 3-pokojową fasadę, znajdującą się na 2 piętrze, oferując nowoczesne usługi i optymalny komfort. O powierzchni 80 m2, wraz z balkonem 11 m2, apartament jest kąpany w świetle dzięki ekspozycji na południe. Tomy są harmonijne i doskonale urządzone, idealne do przyjemnego codziennego życia. Obejmuje ono: Jasny salon otwarty na balkon Dwie sypialnie, w tym bezpieczny pokój (Mamad) Duża łazienka wyposażona w wannę Nowoczesne i czyste wykończenia Prywatny parking w piwnicy Nieruchomość pod klucz, rzadka na rynku, idealna do głównego zamieszkania lub wysokiej jakości inwestycji.