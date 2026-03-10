  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 34912
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Basel, 34

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Nowy apartament trzypokojowy z balkonem i parkingiem W nowym budynku właśnie dostarczonym (miesiąc temu), odkryj tę wspaniałą 3-pokojową fasadę, znajdującą się na 2 piętrze, oferując nowoczesne usługi i optymalny komfort. O powierzchni 80 m2, wraz z balkonem 11 m2, apartament jest kąpany w świetle dzięki ekspozycji na południe. Tomy są harmonijne i doskonale urządzone, idealne do przyjemnego codziennego życia. Obejmuje ono: Jasny salon otwarty na balkon Dwie sypialnie, w tym bezpieczny pokój (Mamad) Duża łazienka wyposażona w wannę Nowoczesne i czyste wykończenia Prywatny parking w piwnicy Nieruchomość pod klucz, rzadka na rynku, idealna do głównego zamieszkania lub wysokiej jakości inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
