  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel

Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel

Jerozolima, Izrael
$1,49M
5
ID: 34513
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

O kompleksie

W nowej wieży słynnego projektu Elhad Bait Vagan Zangvil 1, Bait Vagan sąsiadujący kiriat yovel. Bardzo ładne 5 pokoi 122 m2 z tarasem 10 m2 częściowo soucah., piękne usługi wewnętrzne Wspaniały widok na las Jerozolimy. 4 sypialnie, 2 łazienki, 3 toalety W pełni przestawiona kuchnia.. 2 miejsca parkingowe i piwnica.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
