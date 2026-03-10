  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Aszkelon, Izrael
od
$815,100
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34765
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Agamim, penthouse 5 pokoje 130 m2 powierzchni mieszkalnej + 70 m2 taras. mały budynek z 2 właścicieli do makijażu. bardzo inwestowane apenthouse, pergola 60 m2 całkowicie elektryczne. piwnica i 2 miejsca parkingowe. bardzo miły biznes

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,85M
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,00M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Eilat, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Awiw, Izrael
od
$956,175
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$815,100
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,14M
Dach / Penthouse Apartment, Lev Tel Aviv, Lev Hair Nord, Tel Aviv- Yafo 5 pokoi - 4 piętro na 4 Na sprzedaż bezpośrednio przez właściciela, w samym sercu Tel Awiwu, w cichej i poszukiwanej ulicy: 5-pokojowe dwupoziomowe mieszkanie na dachu. 115 m2 zbudowany + 65 m2 taras dachowy. Doskonały…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Izrael
od
$924,825
Dziś apartament 3.5 pokoi znajduje się na 1 piętrze. W ciągu 4 do 5 lat budynek zostanie zniszczony i przebudowany będziesz korzystać z 30 m2 dodatkowych .d podłogi bardziej podniesiony z tarasu 12 m2 parkingu i piwnicy. realną szansę na wartość dodaną
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$937,365
W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Rasco w Jerozolimie, odkryj ten piękny apartament o powierzchni 67 m2, położony na 1 piętrze budynku całkowicie odnowiony po TAMA z windą Szabat. Jasny salon z częściowo oddzieloną kuchnią otwiera się bezpośrednio na piękny ogrodzony ogród o powierzchni o…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się