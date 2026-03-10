Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Na sprzedaż - Ostatnie mieszkanie, Bat Yam
Rzadka okazja do życia w pokoju w sercu Bat Yam, w spokojnej i przyjemnej ulicy, w pobliżu wszystkich udogodnień.
Charakterystyka właściwości:
• Powierzchnia mieszkalna: 83 m2
• Balkon: 5 m2
• Zabezpieczony pokój (Mamad) z garderobą
• Przestronny apartament z garderobą i łazienką
• Modernizowana kuchnia
• Ostatnie mieszkanie w wysokiej jakości budynku
Idealna lokalizacja - w pobliżu:
• Blisko Ha 'Atsmaout Avenue i jego zielony spacer
• Kilka minut od plaży
• W pobliżu tramwaju
• Szybki dostęp do transportu publicznego
• Supermarkety
• Szkoły
• Kawiarnie, sklepy i inne usługi
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.