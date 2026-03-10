Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Na sprzedaż - Ostatnie mieszkanie, Bat Yam Rzadka okazja do życia w pokoju w sercu Bat Yam, w spokojnej i przyjemnej ulicy, w pobliżu wszystkich udogodnień. Charakterystyka właściwości: • Powierzchnia mieszkalna: 83 m2 • Balkon: 5 m2 • Zabezpieczony pokój (Mamad) z garderobą • Przestronny apartament z garderobą i łazienką • Modernizowana kuchnia • Ostatnie mieszkanie w wysokiej jakości budynku Idealna lokalizacja - w pobliżu: • Blisko Ha 'Atsmaout Avenue i jego zielony spacer • Kilka minut od plaży • W pobliżu tramwaju • Szybki dostęp do transportu publicznego • Supermarkety • Szkoły • Kawiarnie, sklepy i inne usługi