  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$689,387
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34902
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Ostatnie mieszkanie, Bat Yam Rzadka okazja do życia w pokoju w sercu Bat Yam, w spokojnej i przyjemnej ulicy, w pobliżu wszystkich udogodnień. Charakterystyka właściwości: • Powierzchnia mieszkalna: 83 m2 • Balkon: 5 m2 • Zabezpieczony pokój (Mamad) z garderobą • Przestronny apartament z garderobą i łazienką • Modernizowana kuchnia • Ostatnie mieszkanie w wysokiej jakości budynku Idealna lokalizacja - w pobliżu: • Blisko Ha 'Atsmaout Avenue i jego zielony spacer • Kilka minut od plaży • W pobliżu tramwaju • Szybki dostęp do transportu publicznego • Supermarkety • Szkoły • Kawiarnie, sklepy i inne usługi

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerozolima, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$909,150
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$2,571
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aszdod, Izrael
od
$1,35M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$689,387
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Aszkelon, Izrael
od
$648,945
Wyjątkowy przypadek, którego nie należy przegapić agamim, mały budynek o 2 piętrach, rdj 4 p od 104 m2 + ogród o powierzchni 200 m2, piwnica i parking - Jesteś w drodze. super prosponder inwestycji lub siedlisk BUDOWANIE 2 LAT
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Raanana, Izrael
od
$1,16M
Piękna powierzchnia 126 m2 netto. Apartament 4 piętro z tarasem o powierzchni 14 m2. Widok na degage. Odnowiony budynek. Parkowanie. Centrum Raanana. blisko wszystkich Commodits
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
NEVE TZEDEK - FACE SEA Apartament 2 pokoje - Niedawny budynek stojący Lokalizacja: Serce Neve Tzedek, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Tel Awiwu Twarzą do morza i Tayelet W pobliżu: kawiarnie, sklepy, Suzanne Dellal, restauracje, galerie, transport Opis własności: Powierzchnia we…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się