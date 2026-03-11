  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34472
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yodfat, 2

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - ekskluzywny duplex na dachu, Rue Dizengoff, Tel Aviv Wyjątkowy adres na jednej z najpopularniejszych ulic Tel Awiwu, w samym sercu kultury, zakupy i kilka minut od plaż. Główne cechy: Nowy duplex - 6 i 7 piętro 4 szt. - orientacja potrójna Poziom 6: 62 m2 + taras 7 m2 Poziom 7: 23 m2 + prywatny dach 28 m2 Mamad, winda bezpośrednia, parking w pobliżu Jasne przestrzenie, otwarty widok, zachody słońca i najwyższej jakości życia na Dizengoff. Cena: 6,190,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,82M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalem, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$879,054
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,88M
Nowy do sprzedaży wyłącznie 7 Dizengoff Street Blisko Habima Square i Rothschild Boulevard, w samym sercu miasta Blisko tramwajów Duży przestronny apartament Około 110 m2 4,5 pokoi w tym apartament z łazienką (Możliwość łatwego tworzenia 5 przestronnych pokoi) Przyjemny słoneczny taras o po…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Jerozolima, Izrael
od
$5,016
✨ Apartament 4 pokoje nowe - 97 m2 ?? Taras o powierzchni 10 m2 ??️ W pełni umeblowane - usługi high-end ??️ Apartament rodzicielski ?? 2. piętro z windą ?? Parking prywatny ?? Wpis natychmiastowy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$2,63M
RAANANA - dystrykt Neve Zemer, PROJEKT WYSOKIEJ JAKOŚCI Nowy projekt w jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany! W high-end projektu 2 budynków 5 i 7 pięter DUPLEX 6 pokoje 161m2 + 2 tarasy 56 i 40m2, podłogi 6 i 7, 2 parking i 1 piwnica : Projekt zatwierdzenia pozwolenia Gwar…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się