  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Aszdod, Izrael
od
$1,25M
;
8
ID: 34581
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    HaTzolelim, 1

O kompleksie

Penthouse a Ashdod ma ogromny potencjał na morze. Strategiczne położenie. 5 pokoi przekształconych w 4 z piwnicy i prywatny parking. Winda przyjeżdża bezpośrednio w Penthouse

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
