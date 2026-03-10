  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent

Aszkelon, Izrael
od
$479,655
;
5
ID: 34853
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Neve Shalom, 16

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękne 4 pokoje centrum miasta

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,85M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,09M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$2,35M
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$6,270
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Aszkelon, Izrael
od
$658,350
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$642,675
mieszkanie 5 pokoi na dziedzińcu Barnea Jednoznaczne sypialnia z łazienką i garderobą, pokój dla nastolatków z łazienką bardzo przestronne, jasne
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Aszkelon, Izrael
od
$658,350
mieszkanie 5 pokoi w małym budynku 1 mn od jeziora, 1 piętro, 2 tarasy, bardzo inwestowane
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Ten uroczy i jasny apartament w stylu europejskim oferuje komfortowe środowisko życia w idealnym miejscu. O powierzchni 89 m2 znajduje się na trzecim i górnym piętrze odnowionego i dobrze utrzymanego budynku. Składa się z trzech starannie zaprojektowanych pokoi: przestronny salon, półotwarta…
Agencja
Immobilier.co.il
