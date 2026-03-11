  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Jam, Izrael
od
$1,15M
;
6
ID: 34406
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Sderot HaAtzmaut

O kompleksie

Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury. Architektura i projektowanie Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Oberson projekt wyróżnia się wyrafinowanym designem, wysokowydajnymi wspólnymi przestrzeniami, krajobrazem Gil Dershman i ekologicznym poziomem 5281 - 3 gwiazdki. Mieszkańcy będą korzystać z ekskluzywnego klubu, siłowni, placów zabaw, podziemnego parkingu z terminalami elektrycznymi i luksusowych hal wejściowych. Apartamenty i wykończenia Apartamenty od 3 do 5 pokoi i penthouses są wyposażone w: • Inteligentny system automatyki domowej i klimatyzacja VRF • Wysokowydajna kuchnia z wierzchołkiem kwarcowym • Okiennice elektryczne, drzwi projektowe i podłóg kamionkowych porcelany • Rafinowane łazienki z kranami premium i wykończenia antypoślizgowe • Przygotowanie do kina domowego i stacji ładowania elektrycznego Ceny • 2 pokoje z 2.290.000NIS (przykład dla podłogi 14 zachód ekspozycji widok na morze) • 3 pokoje od 2.700.000NIS (przykład na piętrze 13 z piwnicy) • 4 sztuki od 3.450.000NIS • 5 pokoi od 3.680.000NIS (przykład na piętrze 3 z parkingiem i piwnicą) • 4 pokoje z 3.700.000NIS (piętro 1, apartament z możliwością soccah) • Penthouse 5 pokoje 92.5M2 + 2 tarasy od 92.5M2 i 50.5M2 do 8.200.000NIS Postęp i warunki • Otrzymane zezwolenia, prace w toku (faza wsparcia i wykopalisk) • Bankier: Bank Hapoalim • Przewidywana dostawa: 30 kwietnia 2029 • Korzystne metody płatności: brak odsetek lub indeksacji (20% od podpisania, 30% od pożyczki promotora, 45% od dostawy, 5% od dostawy kluczy) • Gwarancja producenta Tidhar - 10 lat

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

