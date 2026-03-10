  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
10
Zostawić wniosek
ID: 34910
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Melchet, 23

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Uroczy apartament z tarasem w dzielnicy Shenkin, Tel- Aviv Wyjątkowa lokalizacja w samym sercu Tel Awiwu, naprzeciwko parku Shenkin, w jednym z najbardziej tętniących życiem, poszukiwanych i przyjemnych obszarów miasta. Charakterystyka apartamentu: • Wygodne i jasne parter • 57 m2 wnętrza • Taras o powierzchni 10 m2 • Mamad (sejf) W pobliżu udogodnienia: • Shenkin Park po drugiej stronie ulicy • Kawiarnie, bary i restauracje • Sklepy, sklepy koncepcyjne i sklepy • apteki, supermarkety i podstawowe usługi • Blisko Rothschild Boulevard • Bardzo dostępny transport publiczny • Żywa, artystyczna i przyjazna okolica

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
