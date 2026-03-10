Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Uroczy apartament z tarasem w dzielnicy Shenkin, Tel- Aviv
Wyjątkowa lokalizacja w samym sercu Tel Awiwu, naprzeciwko parku Shenkin, w jednym z najbardziej tętniących życiem, poszukiwanych i przyjemnych obszarów miasta.
Charakterystyka apartamentu:
• Wygodne i jasne parter
• 57 m2 wnętrza
• Taras o powierzchni 10 m2
• Mamad (sejf)
W pobliżu udogodnienia:
• Shenkin Park po drugiej stronie ulicy
• Kawiarnie, bary i restauracje
• Sklepy, sklepy koncepcyjne i sklepy
• apteki, supermarkety i podstawowe usługi
• Blisko Rothschild Boulevard
• Bardzo dostępny transport publiczny
• Żywa, artystyczna i przyjazna okolica
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.