  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Aszdod, Izrael
od
$1,33M
;
20
ID: 34584
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Egoz

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
Rzadka perła! Apartament 5 pokoi na sprzedaż w Marina z widokiem na morze Ashdod na 7 piętrze. Parking i piwnica o powierzchni 8 m2 uzupełniają tę nieruchomość z pewną wartością. 2 kroki od plaży, synagoga jest blisko kawiarni i restauracji, jak również supermarket. Luksusowa rezydencja z siłownią, łaźnią, sauną... 2 windy, w tym jeden z szabat. Szczególnie przyjemne mieszkanie do życia z panoramicznym widokiem na morze

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

