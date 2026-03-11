  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Herzliya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe

Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe

Herzliya, Izrael
od
$16,46M
;
8
ID: 34198
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya
  • Adres
    Zamenhof

O kompleksie

Rezydencja Zamenhof jest niezwykłą własnością, która uosabia prywatność, luksus i komfort na najwyższym poziomie. Położony w spokojnej i duszpasterskiej okolicy Herzliya B, w pobliżu prestiżowego Kfar Shmaryahu, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją w jednym z najbardziej popularnych obszarów miasta. Ponadto praktyczny dostęp do głównych autostrad zapewnia płynną łączność ze wszystkimi obszarami Izraela. Ten ekskluzywny prywatny kompleks mieszkalny obejmuje ogrodzoną działkę o powierzchni 1,125 m2, w której znajduje się wspaniała, niezależna willa z własnym dziedzińcem i basenem nieskończoności, a także dwa domy prywatne sąsiadujące. Każdy z tych domów ma swój własny dziedziniec i basen nieskończoności, oferując niezrównane doświadczenie życiowe. Cała posiadłość, w tym trzy domy, została starannie zaprojektowana przez "Meny Sayag Architects", znany z projektowania luksusowych domów w Izraelu i na arenie międzynarodowej. Ich kreacje zawierają zaawansowane nowoczesne elementy i spełniają międzynarodowe standardy jakości i wykończenia bez kompromisu. Każda rezydencja w kompleksie posiada również dwa specjalne miejsca parkingowe. / Villa 345 m2 rozłożone na trzy poziomy Orientacje: Północ, Południe, Wschód Sąd: 106 m2 Basen: 23 m2 Pokoje: 6 - w tym 2 pokoje z łazienką i bezpieczny pokój (mamad) Kąpiele: 3 Oddzielne toalety Parking: 2 - w tym zadaszony obszar * * Dom przylegający 1 * * 327 m2 rozłożone na trzy poziomy Orientacje: Północ, Południe, Zachód Dziedziniec: 82 m2 Basen: 19 m2 Pokoje: 5 - w tym 3 pokoje z łazienką i bezpieczny pokój (mamad) Kąpiele: 3 Oddzielne toalety Oddzielne pranie Parking: 2 * * Dołączony dom 2 * * 337 m2 rozłożone na trzy poziomy Orientacje: Północ, Południe, Wschód Dziedziniec: 120 m2 Basen: 26 m2 Pokoje: 6 - w tym 2 pokoje z łazienką i bezpieczny pokój (mamad) Kąpiele: 4 Oddzielne toalety Oddzielne pranie Parking: 2 * * Luxury features and high- end specifications * *: - Pojedyncze drzwi wejściowe z wbudowanym kodem i funkcjonalnością poprzez aplikację - Custom design kuchni - Podgrzewany basen z elektrycznym kocem przez Wolff Pool, ozdobiony wykwintną mozaiką - Custom stolarka pracy w całym domu - Oświetlenie zaprojektowane przez architekta - Wielopoziomowe podłogi dębowe w pomieszczeniach dziennych i piwnicy - Luksusowa marmurowa powłoka zewnętrzna - Zaawansowany system automatyki domowej - Klimatyzacja VRF Daikin - Zaawansowany system bezpieczeństwa z kamerami i alarmami - Ogrzewanie podłogowe oparte na wodzie - Izolacja termiczna z oszkleniem UV i antysłonecznym Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

