Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir

BZH
Francuskojęzyczny departament RE / MAX Hadera i okolic prezentuje prestiżowy projekt nieruchomości w Or Akiva, w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej "Or Yam".
Położony obok Cezarei, zaledwie kilka minut od Hadera, miasto Or Akiva cieszy się strategiczną lokalizacją łączącą spokój, dostępność i jakość życia i serdecznie przyjmuje coraz więcej Frankofonii.
Ten nowy projekt high-end, pod koniec budowy, oferuje łącznie 13 ekskluzywnych nieruchomości:
House:
✅ Dom 5.5 pokoi na 3 piętrach 180 m2,
✅ Ziemia 225 m2, taras 80 m2,
✅ Góra dachu około 70 m2!
✅ Możliwość stworzenia studia o powierzchni około 17 m2,
✅ Dwa miejsca parkingowe!
✅ Z 4450,000 NIS.
Duplex z ogrodem:
✅ Kilka wspaniałe 5- pokój duplex z ogrodem, jak prywatny dom,
✅ Około 200 m2 zbudowany, na powierzchni około 212 m2,
✅ Na parterze: przestronny salon z pięknym ogrodem,
✅ Na górze: pokój nocny z 4 pięknymi sypialniami, w tym apartament XL i bezpieczny pokój,
✅ Piwnica,
✅ Dwa miejsca parkingowe!
✅ Od 4.200.000 NIS.
Penthouse:
✅ Kilka wspaniałych penthouses 5-pokojowych, z 134 m2,
✅ Przestronny salon z dużymi otworami,
✅ Apartament rodziców XL,
✅ Trzy dodatkowe sypialnie,
✅ Słoneczny taras o powierzchni 75 m2 z otwartym widokiem!
✅ Dostęp do tarasu z każdego pokoju w apartamencie!
✅ Dwa miejsca parkingowe,
✅ Z 4.000.000 NIS.
Planowana dostawa: Październik 2025 BZH.
Najważniejsze punkty projektu:
- Tylko 13 apartamentów, unikalny projekt!
- bardzo wysokie usługi stojące,
- Nowy obszar rodzinny, ciche i zielone, bardzo wymagane, z sklepami w pobliżu,
- Bliskość do Cezarei i głównych dróg (szlaki 2 i 4),
- Około 10 minut od plaż i około 40 minut od Tel Awiwu lub Hajfy.
Promotor znany z jakości swojej konstrukcji,
Gwarancja prawna budowy,
Doskonałe specyfikacje, w tym klimatyzację i miłą kuchnię.
Najnowsze normy bezpieczeństwa.
Zostań właścicielem pięknego nowego mieszkania już zbudowany!
Dokonaj swojego nabycia w Izraelu na odległość w całkowitej spokoju!
Więcej informacji:
Raphel Benguigui - RE / MAX Hadera i okolice.
Licencja zawodowa 313736.
Beezrate Hashem, Beya- had Nenatsea- h!