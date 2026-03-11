Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir

  1. Realting.com
Or Akiva, Izrael
od
$1,25M
;
7
ID: 34502
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasteczko
    Or Akiva

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
BZH Francuskojęzyczny departament RE / MAX Hadera i okolic prezentuje prestiżowy projekt nieruchomości w Or Akiva, w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej "Or Yam". Położony obok Cezarei, zaledwie kilka minut od Hadera, miasto Or Akiva cieszy się strategiczną lokalizacją łączącą spokój, dostępność i jakość życia i serdecznie przyjmuje coraz więcej Frankofonii. Ten nowy projekt high-end, pod koniec budowy, oferuje łącznie 13 ekskluzywnych nieruchomości: House: ✅ Dom 5.5 pokoi na 3 piętrach 180 m2, ✅ Ziemia 225 m2, taras 80 m2, ✅ Góra dachu około 70 m2! ✅ Możliwość stworzenia studia o powierzchni około 17 m2, ✅ Dwa miejsca parkingowe! ✅ Z 4450,000 NIS. Duplex z ogrodem: ✅ Kilka wspaniałe 5- pokój duplex z ogrodem, jak prywatny dom, ✅ Około 200 m2 zbudowany, na powierzchni około 212 m2, ✅ Na parterze: przestronny salon z pięknym ogrodem, ✅ Na górze: pokój nocny z 4 pięknymi sypialniami, w tym apartament XL i bezpieczny pokój, ✅ Piwnica, ✅ Dwa miejsca parkingowe! ✅ Od 4.200.000 NIS. Penthouse: ✅ Kilka wspaniałych penthouses 5-pokojowych, z 134 m2, ✅ Przestronny salon z dużymi otworami, ✅ Apartament rodziców XL, ✅ Trzy dodatkowe sypialnie, ✅ Słoneczny taras o powierzchni 75 m2 z otwartym widokiem! ✅ Dostęp do tarasu z każdego pokoju w apartamencie! ✅ Dwa miejsca parkingowe, ✅ Z 4.000.000 NIS. Planowana dostawa: Październik 2025 BZH. Najważniejsze punkty projektu: - Tylko 13 apartamentów, unikalny projekt! - bardzo wysokie usługi stojące, - Nowy obszar rodzinny, ciche i zielone, bardzo wymagane, z sklepami w pobliżu, - Bliskość do Cezarei i głównych dróg (szlaki 2 i 4), - Około 10 minut od plaż i około 40 minut od Tel Awiwu lub Hajfy. Promotor znany z jakości swojej konstrukcji, Gwarancja prawna budowy, Doskonałe specyfikacje, w tym klimatyzację i miłą kuchnię. Najnowsze normy bezpieczeństwa. Zostań właścicielem pięknego nowego mieszkania już zbudowany! Dokonaj swojego nabycia w Izraelu na odległość w całkowitej spokoju! Więcej informacji: Raphel Benguigui - RE / MAX Hadera i okolice. Licencja zawodowa 313736. Beezrate Hashem, Beya- had Nenatsea- h!

Lokalizacja na mapie

Or Akiva, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

