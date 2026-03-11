  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod

Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod

Aszdod, Izrael
od
$1,10M
;
18
Zostawić wniosek
ID: 34594
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w Ashdod: Duży salon i kuchnia z widokiem na taras 18m2 z widokiem na park, 2 sypialnie i łazienka i WC, na podłodze duży taras, apartament rodzicielski z garderobą i piwnica i parking pełne tej właściwości

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$6,897
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aszdod, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$539,220
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,10M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,07M
Mardochee Khayat oferuje Państwu życie w nowym projekcie w dzielnicy Galey yam. Konstrukcja zaprojektowana architektonicznie oferuje Państwu mieszkanie w kompleksie trzech budynków u podnóża centrum handlowego, w którym znajdą się piękne marki. Blisko nowego ratusza Netanya, autobusy, które …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Moshe Sharett Ulica, w najbardziej popularnej i spokojnej okolicy, na wyłączną sprzedaż Przestronny i piękny apartament o powierzchni 66 m2! Odnowione i jasne Zagwarantowany pokój i prywatność Winda obsługująca pół piętra 3 i 5 piętro - mieszkanie na 3 piętrze! Potencjał dla projektu kondominium
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Awiw, Izrael
od
$15,68M
Na sprzedaż - towary wyjątkowe, pojedyncze na rynku American Colony District - Tel Aviv- Jaffa W bardzo wysokim budynku stojącym z krytym dziedzińcem, siłownią i pokojem do tenisa stołowego, odkryj absolutnie wyjątkowy apartament, oferujący całkowicie spokojny i spektakularny widok na morz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się