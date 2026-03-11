  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$2,26M
ID: 34646
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

O kompleksie

DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE DUPLEX 3 CZĘŚCI FLORENTYN 109 m2 + 63 m2 taras 2 sypialnie 1 łazienka, 2 toalety Dwupoziomowy apartament Ukończenie hip- end Parking Nowy budynek Ten wspaniały, południowo-zachodni duplex oferuje wyjątkowe środowisko życia z bezpośrednim dostępem do mieszkania z górnego piętra. Można uzyskać dostęp do mieszkania z obu poziomów. Górny poziom: Kuchnia otwarta Jasny salon Toalety dla gości Duży taras o powierzchni 60 m2 Dolny poziom: 2 komfortowe pokoje 1 nowoczesna łazienka Balkon 3 m2 Okręg Florencki Cena: ILS 7,200,000 Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,26M
