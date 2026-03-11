Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds

  1. Realting.com
Aszkelon, Izrael
od
$1,25M
;
7
ID: 34694
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

willa z piwnicą jako t2 piękny ogród Poddasze o powierzchni 50m2 barnea Dwie minuty od wyjścia z miasta

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
