Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove

Raanana, Izrael
od
$1,12M
6
ID: 34323
Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Atidim

O kompleksie

Bardzo ładne mieszkanie w centrum Raanana. Bar Ilan Street. Idealnie. Blisko wszystkich sklepów i transportu. Bardzo przestronne. 130 m2 net. korzyść z 2 małych tarasów. Mamad i parking. W pełni odnowiony. Inwestuj.

Raanana, Izrael
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Jam, Izrael
od
$1,02M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanya, Izrael
od
$642,675
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Jam, Izrael
od
$705,375
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Aszkelon, Izrael
od
$332,310
Un 3.5 sztuk quartier Shimshon
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Mieszkanie na sprzedaż w Ashdod "Residence Costa del sol" 4 pokoje "KING" z balkonem na morzu, przestronne, piwnica, klimatyzacja, parking... w najpiękniejszej rezydencji Ashdod z SPA, siłownia, basen, sauna
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Na sprzedaż - wspaniały odnowiony apartament 5 pokoi (105 m2 netto) z pięknym tarasem 20 m2, na drugim piętrze dobrze utrzymanego budynku, bez windy. Apartament wyróżnia się jasnością, spokojem i doskonałym rozdziałem przestrzeni: przyjemny salon, nowoczesna kuchnia, apartament rodzicielski …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
