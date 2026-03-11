  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Aszdod, Izrael
od
$3,14M
;
4
ID: 34574
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Nofekh

O kompleksie

Dream willa w Ashdod w 1 linii do morza wszystkie nowe nigdy nie zamieszkałe W niezależnej willi "Youd Zayin" na powierzchni 450 m2 (bardzo rzadkie), 320 m2 powierzchni mieszkalnej na 3 poziomach: -Pod salon z łazienką i WC -RDC, przestrzeń mieszkalna z ogromnymi oknami, kuchnia, sypialnia "mamad", łazienka, toaleta -1 piętro: 2 sypialnie, łazienka, taras i apartament z widokiem na morze taras I wreszcie dach zbudowany na tarasie solarium Plac jest wokół willi z basenem 3.80m / 9m wszystkie mozaiki Klimatyzacja VRF Okna z czarnego aluminium

Aszdod, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Aszdod, Izrael
od
$3,14M
