Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Dream willa w Ashdod w 1 linii do morza wszystkie nowe nigdy nie zamieszkałe W niezależnej willi "Youd Zayin" na powierzchni 450 m2 (bardzo rzadkie), 320 m2 powierzchni mieszkalnej na 3 poziomach: -Pod salon z łazienką i WC -RDC, przestrzeń mieszkalna z ogromnymi oknami, kuchnia, sypialnia "mamad", łazienka, toaleta -1 piętro: 2 sypialnie, łazienka, taras i apartament z widokiem na morze taras I wreszcie dach zbudowany na tarasie solarium Plac jest wokół willi z basenem 3.80m / 9m wszystkie mozaiki Klimatyzacja VRF Okna z czarnego aluminium