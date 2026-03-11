  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Ashdod, Izrael
od
$805,695
;
6
ID: 34094
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Jabotinsky, 47 by hgdwl

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
