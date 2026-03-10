Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina

  1. Realting.com
  Izrael
  Aszkelon
  Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina

Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina

Aszkelon, Izrael
od
$592,515
;
5
ID: 34812
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    HaLilac

O kompleksie

Dobra cena interesująca w pobliżu nowego kanionu przystani w pobliżu sklepów autobusowych

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
