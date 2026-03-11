  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Dzielnica mieszkaniowa Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Jerusalem, Izrael
od
$2,665
;
6
ID: 34524
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaUman, 16

O kompleksie

W dynamicznej dzielnicy Talpiot, w samym sercu centrum biznesowego Jerozolimy, odkryj nowoczesne biura o powierzchni 180 m2, podzielone na 7 niezależnych miejsc pracy i duży pokój spotkań. Położony na 1 piętrze z windą, pokoje te wyposażone są również w prywatny balkon. Idealny dla firmy szukającej funkcjonalnej przestrzeni, natychmiast działającej i blisko głównych dróg. Dostępny natychmiast.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerozolima, Izrael
od
$2,23M
Mały budynek tylko 3 właścicieli. Apartament 4 pokoje 110m2 + 150m2 taras / oficjalny ogród. Piękny salon, otwarta kuchnia, 3 sypialnie w tym sypialnia (mamad), 2 łazienki, Klimatyzacja, 3 kierunki. + 3 niezależne jednostki wynajęte 10.000sh, z możliwością przyłączenia ich do mieszkania scho…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Jam, Izrael
od
$1,02M
Na sprzedaż - Nowoczesny apartament w Bat Yam Tylko 2 minuty od tramwaju i 500 metrów od plaży, ten jasny i odnowiony apartament cieszy się wyjątkową lokalizacją, w pobliżu Boulevard de l 'Independence, jego zielone przestrzenie i jego usług. Szczegóły właściwości Powierzchnia wewnętrzna:…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,00M
Ta wyjątkowa nieruchomość jest unikalną mieszanką historii, luksusu i kultury. Położony w wiekowym budynku Osmana, w samym sercu starego miasta Jaffa, został przekształcony w prywatną rezydencję w stylu marokańskim, łącząc znakomicie etniczny urok i oryginalne elementy architektoniczne regio…
Agencja
Immobilier.co.il
