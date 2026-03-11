  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
6
ID: 34420
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Malachi, 9

O kompleksie

Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw, W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha Przewidywana dostawa: Luty 2027 Dostępne typy Apartamenty 2, 3 i 4 pokoje od 5.680.000NIS Apartamenty w ogrodzie z prywatnym terenów zielonych Penthouses z dużymi tarasami panoramicznymi Przestronne tarasy oferujące naturalne światło Usługi i sprzęt Prestiżowa hala wejściowa i wyrafinowane obszary wspólne Prywatny podziemny parking robotyczny Harmonijny krajobraz terenu mieszkalnego Nowoczesne technologie i materiały wysokiej klasy Mocne strony Premia lokalizacja: 5 minut spacerem od Yarkon Park, Tel Aviv Beach i Port Rezydencja człowieka - ograniczona liczba apartamentów Silny popyt na nieruchomości w sąsiedztwie i doskonały potencjał inwestycyjny Usługi high-end zaprojektowane dla optymalnej jakości życia

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
