Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw, W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha Przewidywana dostawa: Luty 2027 Dostępne typy Apartamenty 2, 3 i 4 pokoje od 5.680.000NIS Apartamenty w ogrodzie z prywatnym terenów zielonych Penthouses z dużymi tarasami panoramicznymi Przestronne tarasy oferujące naturalne światło Usługi i sprzęt Prestiżowa hala wejściowa i wyrafinowane obszary wspólne Prywatny podziemny parking robotyczny Harmonijny krajobraz terenu mieszkalnego Nowoczesne technologie i materiały wysokiej klasy Mocne strony Premia lokalizacja: 5 minut spacerem od Yarkon Park, Tel Aviv Beach i Port Rezydencja człowieka - ograniczona liczba apartamentów Silny popyt na nieruchomości w sąsiedztwie i doskonały potencjał inwestycyjny Usługi high-end zaprojektowane dla optymalnej jakości życia