  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$1,10M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34410
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building). Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień. Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu, niezawodności, trwałości i usług. Każdy szczegół ma zapewnić lepsze życie - bezpieczniejsze, zdrowsze i przyjemniejsze - z akompaniamentem od projektowania do kluczowej dostawy. 2 budynki z 13 piętrami 134 apartamenty 5 poziomów parkowania i piwnic 2 przedszkola Wspólne przestrzenie publiczne promujące życie społeczne dla mieszkańców Projektowanie wind Planowanie i wdrażanie Hadar Budynki zbudowane zgodnie z zielonym standardem budowlanym (5281) - 3 gwiazdki Imponująca konstrukcja zewnętrzna z nowoczesną architekturą Widok na morze z wysokich pięter Zielona przestrzeń pod budynkami Tylko 10 minut jazdy od morza Linia 20 Autobusy 2 tempo Niedaleko linii metra Ścieżka rowerowa u podnóża budynku

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Izrael
od
$457,710
Dzielnica mieszkaniowa Coin de paradis proche tramway et commerces
Jerozolima, Izrael
od
$2,445
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,01M
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Aszkelon, Izrael
od
$373,065
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,10M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Na sprzedaż w rue Antigonus exclusivite, w pobliżu parku hayarkon i kikar Milano Doskonałe 3 pokoje o powierzchni 62m2 + 10 m2 balkon Położony na 4 piętrze budynku obecnie odnawiane. 6 miesięcy. 2 sypialnie i łazienka. Decage widok i bardzo jasne
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Apartament 3 pokoje - 63 m2 Przyjemny balkon cieszyć się atmosferę tel- aviienne Położony na 1 piętrze (budynek bez windy) Obecność bezpiecznego schronienia (miklat) w budynku Całkowicie odnowiony przez architekta wnętrz: high-end wykończenia i optymalizacja przestrzeni Rzadkie i ekskluzy…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,55M
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się