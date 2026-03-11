Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique dexception

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W dzielnicy Mekor Haim w pobliżu Baka zaledwie 2 minuty spacerem od centrum handlowego Hadar. Kilka minut od cichego, zielonego parku Mesila, który prowadzi bezpośrednio do malowniczej Moshava Germanit U stóp wszystkich supermarketów i sklepów w Talpiot. Po prostu w centrum wszelkiej konieczności.
Potencjał na zwycięską przyszłość: projekt znajduje się na trasie nowej tramwaju (przy ulicy HaParsa) pozwoli na szybką i łatwą podróż do centrum miasta.
Budynek luksusowy butik dziewięć deweloper tylko 9 pięter z pięknym Lobby, Szabat windy i podziemny parking.
Nowe 4-pokojowe mieszkanie bardzo przestronne 111 m2, jasność gwarantowana przez cały dzień z bardzo dużą powierzchnią mieszkalną idealny do otrzymania, i oddzielną kuchnię, plus balkon 11m2 z otwartym widokiem.
stojąca kuchnia uznanego dostawcy Gal,
Mamad pokój, sypialnia z dołączoną łazienką, łazienka dla gości
Centralna klimatyzacja VRF prywatne w każdym z pomieszczeń, ogrzewanie podłogowe z prywatnym termostatem w każdym miejscu, inteligentny system domu, po prostu najbardziej prestiżowych usług.
Apartament posiada prywatny parking pod ziemią i sąsiednią piwnicę.
Natychmiastowe wejście.
U stóp społeczności frankofońskich i szkoły Pierre 'a Koeninga.
Jerusalem, Izrael
