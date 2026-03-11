Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

  1. Realting.com
Nahariya, Izrael
od
$808,830
;
10
ID: 34547
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Adres
    HaPnina

O kompleksie

W nowej dzielnicy Akhziv, piękny apartament 5 pokoi o powierzchni około 120m2 z tarasem 20m2 i pięknym widokiem na morze. Położony na 6 piętrze na 8, obejmuje piwnicę, parking, 2 windy.

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Rekreacja

