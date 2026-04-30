Dzielnica mieszkaniowa Beau 5 pieces immeuble de luxe

Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya.
Projekt ten jest idealnie położony w pobliżu synagogi, szkół i dużego parku dla dzieci. Jest również w nowym sąsiedztwie, gdzie większość głównych producentów już ukończyła swoje projekty. Ponadto ma łatwy dostęp do autostrady 2, zapewniając doskonałą łączność z Tel Aviv i Haifa.
Widok z apartamentów oferuje panoramę willi Moshav Avihay, tworząc spokojną i malowniczą atmosferę.
Charakterystyka projektu
Projekt Briga obejmuje 5 budynków mieszkalnych, które będą otoczone przez ogrody i prywatne place zabaw w rezydencji, a także jego galerii handlowej
Projekt Briga przestrzega wszystkich norm środowiskowych i gospodarczych
Piękne lobby pięknej wysokości sufitu
Będzie prezentować straż i dekoracji przez wyznaczone
3 luksusowe i szybkie i nowoczesne windy
Rezydencja będzie miała siłownię i plac zabaw dla dzieci (jumbori) synagoga
Projektowi towarzyszy gwarancja bankowa
Charakterystyka apartamentu
5 pokoi o powierzchni 147m2 z tarasem 19m2
Każdy apartament jest sprzedawany z piwnicą i miejscem parkingowym, zapewniając wygodne miejsce do przechowywania i bezpieczny dostęp do pojazdów.
Bardzo luksusowa obsługa wnętrza
Ceramiczne granitowe płytki porcelany 100 / 100
Porcelanowe płytki granitowe w pokojach lub parkiet do wyboru.
Płytki, parkiet lub teak do wyboru tarasu
Centralna klimatyzacja.
Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne
Kuchnia z Regba, marmurowy top z centralną wyspą
Płytki łazienkowe do sufitu
Wiszące toalety
Przygotowanie kina domowego
Magazyny elektryczne w całym domu
Zawór mieszalnika jakości
Wydanie czerwiec 2025 r.
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
