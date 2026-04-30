Dzielnica mieszkaniowa Beau 5 pieces immeuble de luxe

Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt ten jest idealnie położony w pobliżu synagogi, szkół i dużego parku dla dzieci. Jest również w nowym sąsiedztwie, gdzie większość głównych producentów już ukończyła swoje projekty. Ponadto ma łatwy dostęp do autostrady 2, zapewniając doskonałą łączność z Tel Aviv i Haifa. Widok z apartamentów oferuje panoramę willi Moshav Avihay, tworząc spokojną i malowniczą atmosferę. Charakterystyka projektu Projekt Briga obejmuje 5 budynków mieszkalnych, które będą otoczone przez ogrody i prywatne place zabaw w rezydencji, a także jego galerii handlowej Projekt Briga przestrzega wszystkich norm środowiskowych i gospodarczych Piękne lobby pięknej wysokości sufitu Będzie prezentować straż i dekoracji przez wyznaczone 3 luksusowe i szybkie i nowoczesne windy Rezydencja będzie miała siłownię i plac zabaw dla dzieci (jumbori) synagoga Projektowi towarzyszy gwarancja bankowa Charakterystyka apartamentu 5 pokoi o powierzchni 147m2 z tarasem 19m2 Każdy apartament jest sprzedawany z piwnicą i miejscem parkingowym, zapewniając wygodne miejsce do przechowywania i bezpieczny dostęp do pojazdów. Bardzo luksusowa obsługa wnętrza Ceramiczne granitowe płytki porcelany 100 / 100 Porcelanowe płytki granitowe w pokojach lub parkiet do wyboru. Płytki, parkiet lub teak do wyboru tarasu Centralna klimatyzacja. Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne Kuchnia z Regba, marmurowy top z centralną wyspą Płytki łazienkowe do sufitu Wiszące toalety Przygotowanie kina domowego Magazyny elektryczne w całym domu Zawór mieszalnika jakości Wydanie czerwiec 2025 r.