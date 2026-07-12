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Dzielnica mieszkaniowa Un vrai avantage permis valide et structure deja en place

Petah Tikva Subdistrict, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
3
ID: 35095
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Adres
    David Remez

O kompleksie

Na sprzedaż - Kfar Saba Prawdziwa zaleta: unikasz całej fazy administracyjnej i zaczynasz od istniejącej bazy. Na działce 492 m2 nieruchomość ta posiada zatwierdzone pozwolenie na budowę i już zrealizowaną strukturę. Co jest na miejscu: • Struktura • Dach z widoczną ramą • Ściany zewnętrzne • Sieci elektryczne i hydrauliczne Aktualny projekt: 150 m2 ✔️ Pozwolenie na budowę drugiego niezależnego domu Wnętrze pozostaje całkowicie rozwinięte, oferując pełną swobodę projektowania domu. ? Plany i wideo dostępne na życzenie

Lokalizacja na mapie

Petah Tikva Subdistrict, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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