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Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35207
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Pinsker, 41

O kompleksie

Sublime 3 pokoje z 2 dużymi sypialniami / duży salon otwarty na balkon z widokiem na ulicę / 2 łazienki i 3 toalety. Całkowicie odnowione / sprzedawane umeblowane i wyposażone. Zaledwie 5 minut spacerem od morza. Doskonały produkt.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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