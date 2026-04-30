Dzielnica mieszkaniowa Bat yam residentiel tres haut de gamme

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Ogólny YAM BAT
Wieża Iconic - bardzo wysoki-end mieszkalny
Budynek: Wieża 41 pięter
Towarzyszący bankowi: Mizrahi Tefahot
Wydanie na koniec 2029 r.
Zakres: około 700- 800 m
Dostęp: pobliskiej tramwaju na żywo 15 / 20 minut od Tel Awiwu
Projekt
Bardzo wysokiej klasy program mieszkalny w strategicznej lokalizacji Bat Yam.
Nowoczesny design, zoptymalizowane woluminy, tarasy z widokiem na morze / miasto na podłodze, orientacja i typologia.
Dostępne typy
• Apartamenty 2, 3 i 4 pokoje
• Penthouses na wyższych piętrach
Usługi 5 gwiazdek
? Basen
? Sala sportowa
? Spa & wellness
? Wyposażony dach
? 24 / 7
? Konciernia
? Salon rezydentów
? Pomieszczenia współdziałające
Warunki rozliczania
• 20% przy podpisywaniu umowy
• 41% podczas budowy
• 39% przy kluczowej dostawie
Kontakt handlowy
Przewodniczący
Agences ® - specjalista od nowych projektów w Izraelu
052- 336- 21- 21
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.