Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Apartament znajduje się w jednej z najpopularniejszych dzielnic Tel Aviv, w pobliżu Gordon Beach i promenady, ten apartament łączy nowoczesny komfort, poszukiwany po lokalizacji i jakości usług. Ranak Street cieszy się spokojnym środowisku mieszkalnym, będąc w odległości spaceru od kawiarni, restauracji, hoteli i sklepów nad morzem. Właściwości własności 3 pokojowe mieszkanie - 80 m2 powierzchnia mieszkalna Dwa ładne balkony Nowy i dobrze utrzymany budynek 5. piętro z windą Parking prywatny Izba Bezpieczeństwa (Mamad) Fasada z trójstronną orientacją - optymalna jasność przez cały dzień Cena wnioskowana: 5,490000