Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Tel-Awiw, Izrael
$1,72M
10
ID: 34457
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Motskin Avenue, 8

O kompleksie

Apartament znajduje się w jednej z najpopularniejszych dzielnic Tel Aviv, w pobliżu Gordon Beach i promenady, ten apartament łączy nowoczesny komfort, poszukiwany po lokalizacji i jakości usług. Ranak Street cieszy się spokojnym środowisku mieszkalnym, będąc w odległości spaceru od kawiarni, restauracji, hoteli i sklepów nad morzem. Właściwości własności 3 pokojowe mieszkanie - 80 m2 powierzchnia mieszkalna Dwa ładne balkony Nowy i dobrze utrzymany budynek 5. piętro z windą Parking prywatny Izba Bezpieczeństwa (Mamad) Fasada z trójstronną orientacją - optymalna jasność przez cały dzień Cena wnioskowana: 5,490000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
