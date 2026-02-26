  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Jerozolima, Izrael
od
$909,150
;
4
ID: 33942
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Drugie i ostatnie piętro (i połowa) Cztery wytyczne Duży apartament rodzicielski Balkon o powierzchni 8 m2 + balkon na dachu o powierzchni 20 m2 (także pod suką) Otwarty widok Ein Kerem Całkowita prywatność Blisko synagogi, przedszkola, przystanki autobusowe, sklepy i inne udogodnienia. Pozwolenia na budowę: apartament będzie miał dodatkowe 40 m2!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
